شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى لـ طفل "معجب": عايز أتصور معاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد صلاح حسني متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له برفقة أحد معجبيه من الأطفال، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيه، وسرعان ما انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

وقال الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه الرسمي على تويتر تعليقا على هذه الصورة: "امبارح واحد من المعجبين الأفاضل كان عايز صورة بعد نهاية التصوير فبقول له هات تليفونك عشان الصورة قالي أنا معنديش تليفون، شعرت أنه زعل لأنه معندوش تليفون قلت له والله لنزلها أنا يا عّم اللي عايز أتصور معاك.. ربنا يديم المحبة".



أحمد صلاح حسني عبر تويتر

وكثيرا ما يشارك النجم أحمد صلاح حسني مواقفه وصوره وأنشطته اليومية مع جمهوره عبر صفحاته على منصات السوشيال ميديا، وفي نفس الوقت يسعى إلى تحقيق التوازن بين المهام المختلفة والمسارعة لاستكمال أعماله اليومية وأداء المهمات الضرورية والجوانب المهنية، إلى جانب تخصيص بعض الوقت للأمور العائلية.



الفنان أحمد صلاح حسني مع أحد معجبيه

من ناحية أخرى، يشارك أحمد صلاح حسني في مسلسل "واقع افتراضى" الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، اسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويكرر أحمد صلاح تعاونه مع المخرج أحمد سمير فرج والمؤلف محمد عبد العاطى للمرة الثانية بعدما قدموا مسلسل "ختم النمر" الذى تم عرضه فى شهر يناير الماضى، وشارك فى بطولته نسرين طافش وميرهان حسين وإسلام جمال وعفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، وتميم عبده.