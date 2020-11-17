شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف عن شائعة مرضه: ياريت الناس تبطل الإشاعات السخيفة..وأنا بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان حسن يوسف، على شائعة مرضه التى انتشرت مؤخراً، قائلا:"أين ضمير المجمتع وأخلاقه.. افتحوا المصحف شوية، وليس من الدين أن يروع الإنسان آخر، والنبي عليه السلام نهي صحابى عندما روع آخر وكانوا في غزوة بالنهي عن ذلك لأنها بها أذي نفسي للإنسان ولا يصح ذلك".

وتابع يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، ياريت الناس تبطل الإشاعات السخيفة دي، شائعات تسببت في أذي نفسي كبيرة للأسرة وأنا بصحة جيدة، كما أن الكثير من الأصدقاء اتصلوا كي يطمئوا علي صحتي، ولا اعرف الاستفادة من نشر الشائعة.

يذكر أن علق الفنان حول تجسيده لدور البابا شنودة قال: أحد "الخبثاء" سألنى عن تمثيل دور البابا شنودة وقالى إنت عملت الإمام الشعراوى والإمام إبن ماجة ولو اتعرض عليك البابا شنودة تعمله؟، مضيفاً أنا طبعاً فكرت فى الرد وقولتله إن البابا شنودة أجمع جميع المصريين على حبه أقباط ومصريين، وعمل زى دا محتاج تدخل الكنيسة ممثل أجنبى ومخرج أجنبى.