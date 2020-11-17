بالصور.. افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح وسط إجراءات احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة سميحه أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان وعدد من قيادات وزارة الثقافة ونجوم المسرح المصري

بدأ الحفل بأغنية للمطربة أروى صالح ابنة مدينة شرم الشيخ، عقبها أغنية للمطرب عماد كمال أعدت خصيصا للمهرجان من ألحان كريم عرفة.

بعدها صعدت الفنانة لقاء سويدان لتقديم حفل الافتتاح، حيث بدأت كلمتها بالترحيب بالحضور واستدعت بعدها الدكتور أشرف زكي رئيس الأكاديمية ليلقي كلمته، التي قال خلالها: "أحمل إليكم رسالة من معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، بها برقية تهنئه بالدورة الخامسة، التي يعد نجاحها هو رسالة للعالم أجمع أن مصر آمنة.

وقدم الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان كلمته قائلا: " السيد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الدكتور أشرف زكي أساتذتي الأجلاء وزملائي الأعزاء من رموز المسرح المصري والعربي والعالمي وممارسيه ومحبيه، الحضور الكريم، أقف الآن بين أيديكم ومن خلفي هذه الكتيبة الرائعة من القائمين على مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لنحتفل سويا بافتتاح دورته الخامسة والمهداة إلى روح النجمة الراحلة سناء جميل".

وتابع: "رحلة طويلة وشاقة خاضها فريق عمل المهرجان في ظل ظروف استثنائية شابها الكثير من الضغوط التي كادت أن تحول دون إقامة هذه الدورة لولا عناية الله ورعاية معالي وزيرة الثقافة ومعالي محافظ جنوب سيناء والذين قدما من الدعم والرعاية ما كان من المستحيل أن تخرج هذه الدورة للنور بدونه خاصة بعد أن تخلى عنا بعض الشركاء الرئيسيين في توقيت حرج".

وأضاف: "إنني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن كامل فريق عمل المهرجان أتقدم بعظيم الشكر والامتنان للأستاذة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي قدمت وتقدم لشباب المسرحيين في مهرجانهم هذا كامل الدعم والرعاية التي تؤكد بحق ريادة مصر ومكانتها المرموقة في إقامة واستضافة أهم الفعاليات الثقافية والفنية على المستوى الدولي .

واستكمل: "كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لصاحب الدار السيد اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذي احتضن المهرجان منذ دورته الأولى وذلل كل عقبة واجهناها ودعم وساند كل جهد بذلناه ليؤكد بدوره أن أرض مصر ومحافظة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ زاخرة بالرجال الأبطال الذين لا يبخلون بجهد أو وقت أو دعم معنوي أو مادي لاحتضان الشباب المصري في محفل فريد من نوعه .

واختتم كلمته قائلا: "خالص شكري وتقديري لكل حبة عرق سالت وكل عين سهرت وكل يد قدمت ولو شيئاً بسيطاً في سبيل إقامة هذه الدورة التي نأمل جميعاً أن تكون دورة فارقة في عمر هذا المهرجان الذي ولد كبيراً بدعم من دعموه ولم يصغر يوماً بسبب تخلي من تخلوا عنه وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله".

وصعد بعدها اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء ليلقي كلمته قائلا خلالها: "شرف عظيم لي أن أقف جنب سيدة المسرح العربي، التي كنا نشاهدها في الأفلام والمسلسلات، وشرف لجنوب سيناء بأكملها"، ووعد المحافظ بدعوة الفنانة سهير المرشدي للحضور.

واضاف : "أنا سعيد بتواجدي وسطكم لأنه لا يصح أن تمر 2020 بدون إقامة مهرجان شرم الشيخ، فنحن في بلد العلم و الإيمان والفن، الرئيس اليوم كان يتفقد دار الاوبرا في العاصمة الإدارية، فنحن نحتاج للفن والفهم ونهتم بهم جدا في محافظة جنوب سيناء، وأريد دعوتكم العام القادم في مسرح قصر ثقافة الطور، وهو أحد أكبر المسارح الذي وقف عليه نجوم كبار مثل وردة، فنحن نطور فيه لفتحه لشعب مدينة الطور عاصمة المحافظة، التي بها كل المباني الإدارية للمحافظة.

ومن جانبها أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتكريمها خلال المهرجان وقالت: "أنا ممتنة جدا لهذا الدرع وبيمثلي شيء كبير و ليا الشرف أن أقف اليوم بجوار كل هؤلاء النجوم، سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، الدكتور أشرف زكي، زميلي مازن الغرباوي، لقاء سويدان صديقتي.

وأضافت: "أريد أن أشكر كل الجمهور المصري والعربي الذي لولاه ما كنت هنا، وأريد شكر أمي معلمتي الأولي، وهذه هي الدورة الثانية التي أحضرها، ولكن هذه الدورة مميزة لأن بها ابنتي، التي تحضر لأول مرة تكريم لي، أتمنى الاهتمام بالمسرح المدرسي الذي له دور في القضاء علي التطرف.

وقدم الفنان محسن منصور الفنان بيومي فؤاد حيث قال: "النهاردة لما كلفت بتكريم أخ وصديق ليا، من المفترض أن يكون هناك تواصل الأجيال، ولكني أنا و هو جيل واحد، فهو رمز للمثابرة والعزيمة، أطلق عليه الجوكر في الفن، فهو يستطيع تقديم كل الأدوار حتى أصبح الجميع يتمنى العمل معه".

وقال الفنان بيومي فؤاد: "أنا آسف جدا لأني لم أسمع بالمهرجان من قبل لجهلي به، فعندما حضرت وجدت مهرجان محترف، جعلني فخور جدا لأن لدينا مهرجان مثل هذا، ووعد مني أن أحضر المهرجان في دوراته القادمة وإطلاق جائزة باسمي.

كما تم تكريم أفضل شخصية مسرحية وهم إسلام إمام الذي قال: "أنا سعيد جدا بتواجدي في المهرجان، وأريد أن أشكر اللواء خالد فودة، و أقول له أن أكبر المهرجانات في العالم مثل أفنيون وكان لم يقاموا في العاصمة .

أهدى المخرج اللبناني قاسم اسطنبولى تكريمه بجائزة أفضل شخصية مسرحية عربية لعام 2019 من الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لروح الفنان الراحل أحمد زكي.

وأشار "اسطنبولي" إلى أن هذا التكريم عزيز إلى قلبه لأنه من رئيس مهرجان وصفه بـ"المناضل" ووجه "اسطنبولي" الشكر للفنانة القديرة سميحة أيوب داعيا الله أن يمدها بكامل الصحة والعمر، كما شكر شركائه في "محترف تيرو للفنون".

وعقب فقرات حفل الافتتاح تم عرض مسرحية "إيزيس " للمخرجة كريمة بدير التي تشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان في قسم العروض الكبري وشاهد العرض لجنة التحكيم المكونة من النجم نضال الشافعي والنجمة امل الدباس وبقية اعضاء اللجنة .