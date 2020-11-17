محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهدت فعاليات الدورة ال ١١ من مهرجان الفضائيات العربية برئاسة الاعلامي تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠٢٠ .

الدورة مهداة لروح الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وتم تكريم اسمها وتسملت التكريم ابنتها أميرة حسن مختار .

كما تم تكريم يسرا كأفضل ممثلة في دراما ٢٠٢٠ وفاز محمد رمضان بأفضل ممثل وأهدى الجائزة للزعيم عادل إمام وفازت نيللي كريم بأفضل ممثلة كوميدية .

كما تم تكريم هاني البحيري كأفضل مصمم أزياء لعام ٢٠٢٠ ورباب عبد العاطي كأفضل مصممة ديكور وبسمة وهبة سفيرة النوايا الحسنة، وإيهاب جلال مؤسس فضائية النهار، والمخرج سامح عبد العزيز، وخالد أنور أفضل ممثل شاب ومهاد نصار أفضل ممثلة شابة بالإضافة إلى تكريم إسلام إبراهيم .

وعن جوائز الإبداع فاز كل من صابرين وشريف منير وجائزة التميز لدرة ونجلاء بدر ونسمة محجوب.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. تكريم نجوم الفن والإعلام في مهرجان الفضائيات العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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