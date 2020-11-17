رامي صبري رفقة زوجته وأنغام بإطلالة جذابة.. 10 إطلالات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رامي صبري

شارك الفنان رامي صبري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة "سيلفي"، له رفقة زوجته خلال استقلالهما سيارته.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة لها رفقة ابنتها "لمى"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرا خلالها وهما يرتديان فساتين سواريه.

سمية الخشاب

الفنانة سمية الخشاب شاركت جمهورها صورة جديدة لها على طريقة السيلفي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة رياضية.

جيهان خليل

وشاركت الفنانة جيهان خليل جمهورها ومتابعيها عبر "إنستجرام"، صورة لها من الإسكندرية ظهرت خلالها بإطلالة رياضية في أحد الأماكن المطلة على البحر.

سوسن بدر

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، ظهرت خلالها في منزلها مرتدية سويت شيرت باللون الأبيض وعلقت: الصورة دي عجبتني".

أنغام

شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كلاسيكية جذابة ولون شعر مختلف ومكياج صاخب.

حنان مطاوع

الفنان حنان مطاوع شاركت جمهورها صورة لها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، خلال تواجدها في مطار شرم الشيخ، وظهرت مرتدية النظارة الشمسية.

محمد جمعة

شارك الفنان محمد جمعة، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بـ"إنستجرام"، صورة له رفقة المطرب الشعبي طارق الشيخ وعلق عليها قائلًا: "النجم الجميل".

نورهان

الفنانة نورهان نشرت أيضًا صورة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة وسط أحضان الطبيعة .

كريم فهمي

كما شارك الفنان كريم فهمي جمهوره ومتابعيها صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو مندمج في قراءة شيئًا ما في الهواء الطلق مرتديًا نظارته الشمسية.