محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبدالناصر :

حضر النجم محمد رمضان، حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، مساء يوم الاثنين. وظهر محمد رمضان على السجادة الحمراء بجاكت أخضر اللون، وبنطلون باللون الأسود. وانهارت معجبة حينما شاهدت محمد رمضان على الريد كاربت، وواجه ذلك بمحاولة تهدئتها واحتضنها وقبّل رأسها. وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

كانت هذه تفاصيل خبر انهيار معجبة من البكاء حينما رأت محمد رمضان.. ماذا فعل معها؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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