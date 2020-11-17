شريف منير بـ"الكمامة" في افتتاح مهرجان الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرص الفنان شريف منير، على حضور حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، مساء اليوم الاثنين.

وظهر شريف منير على السجادة الحمراء مرتديا "الكمامة" التزاما بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.

