وصول محمد رمضان ونيللي كريم وشيري عادل مهرجان الفضائيات العربية

وصل منذ قليل كل من النجوم محمد رمضان ونيللي كريم وشيري عادل، إلى مقر مهرجان الفضائيات العربية في دورته الحادية عشر برئاسة الإعلامى أحمد عليوة، وذلك في أحد الفنادق الشهيرة في مدينة نصر.



ومن المقرر أن يتم تكريم

خلال المهرجان عدد من نجوم الفن والاعلام الأفضل لهذا العام، وكانت اهدت إدارة مهرجان الفضائيات العربية هذه الدورة تخليداً لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.



كما أن يتم تقسيم الجوائز إلى ثلاثة أنواع أحدهما جوائز النقاد وجوائز الجمهور والأخيرة جوائز المهرجان الخاصة.



وتقام هذه الدورة تحت ضغوط غير معتادة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بجائحة كورونا، مع الالتزام بالقرارات الاحترازية لحماية الحضور المدعويين والمكرمين بحفل توزيع الجوائز.