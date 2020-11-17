شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب المصرى "عمّار" فى عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عرضه العالمى الأول، اُختير فيلم الرعب المصري "عمّار" ليشارك ضمن عروض منتصف الليل بـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42 والتي ستُقام هذا العام في الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر، بدلاً من موعده المعتاد في نوفمبر، وذلك وفقاً للإجراءات الصحية للحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية تجاه وباء كورونا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو واحد من 15 مهرجانا تم تصنيفهم ضمن الفئة الأولى من قبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام. وهو المهرجان السينمائي الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وأفريقيا والشرق الأوسط.

تدور أحداث فيلم الرعب عمّار حول أسرة سيئة الحظ تصل إلى قصر آل غريب، وسرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهم الثلاثة بمسكنهم الجديد، بعد أن يبدأ البيت تدريجياً في امتصاصهم واحد تلو الآخر لعالم مرعب مليء بالجرائم القديمة التي وقعت بين جدرانه، أو أن الجدران المشؤومة كانت وراء تلك الجرائم. الفيلم من إخراج محمود كامل وتأليف أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة شريف سلامة وإيمان العاصى.