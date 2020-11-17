شكرا لقرائتكم خبر عن كانديس براون تتجول برفقة كلبها فى لندن بعد انفصالها عن زوجها ليام ماكولاى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهدت النجمة العالمية جلوم كانديس براون في أحدث ظهور لها خلال تجولهما بمفردها بعد انفصالها عن زوجها ليام ماكولاي، حيث نشرت صحيفة "ديلي ميل" صورا للفنانة كانديس براون وهي تسير برفقة كلبها في شوارع العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يبدو عليها ملامح الحزن بعد أن تركها زوجها ليام ماكولاي.

وخلال جولتها في لندن، لم تضع الفنانة العالمية كانديس براون المكياج، كما ارتدت بيجامة بالقرب من منزلها بعد أن اعترفت بأنها تشعر باليأس بعد انفصالها عن زوجها.



النجمة كانديس براون

نجمة Candice Brown البالغة من العمر 35 عامًا كانت تنظر إلى الأسفل تجاه الأرض، مرتديًة سويت تشرت أسود يتضمن ألوان "قوس قزح" في المنتصف، وبنطلون بيجامة خلال تجولها في لندن وسط الإغلاق المفروض في بريطانيا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن كانديس براون لم تكن تشعر بحالة جيدة لأنها مرت بالكثير هذا العام، وانفصلت سرًا عن زوجها ليام ماكولاي، بعد زواج دام عامين.



كانديس براون

وفي وقت سابق، أشارت تقارير أجنبية أن كانديس براون انفصلت عن زوجها سرا خلال هذا العام، فيما انتقل ليام ماكولاي بعيدا عن إقامتها، وقد التقى الزوجان بعضهما في إحدى الحانات في العام 2012، وبعد خمس سنوات من المواعدة، أعلن الزوجان خطوبتهما في أكتوبر 2017 ، بعد أكثر من عام بقليل من ظهورها لأول مرة على " Bake Off".