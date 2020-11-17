شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أرنولد شوارزنيجر وأمها فى نزهة خاصة مع الحفيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتعت كاثرين شوارزنيجر بنزهة ممتعة مع ابنتها ليلى البالغة من العمر ثلاثة أشهر، والتي احتفلت بولادتها في وقت سابق من شهر أغسطس الماضى، حيث تجولت حول حي برينتوود هذا الأسبوع وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل، .. كما انضمت والدتها ماريا شرايفر إليها في تلك النزهة، التي جاءت بدون النجم ارنولد الذى لم يظهر معهما في تلك الرحلة.



ابنة ارنولد ووالدتها

فى حين شوهد أسطورة أفلام الأكشن في هوليوود أرنولد شوارزنيجر وهو يقود دراجته خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في لوس أنجلوس بعد إجرائه عملية جراحية في القلب خلال الفترة الماضية، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أرنولد شوارزنيجر البالغ من العمر 73 عاما، الذي ذاع صيته كلاعب كمال أجسام ثم نجم أكشن في السينما العالمية، ظهر برفقة صديقته هيذر ميليجان صاحبة الـ 46 عاما خلال استمتاعهما بركوب الدرجات في لوس أنجلوس.

وظهر النجم العالمي بملابس غير رسمية خريفية، حيث ارتدى معطف واق من المطر فوق تيشيرت أزرق، إلى جانب بنطلون أسود وحذاء، كما حرص على ارتداء نظارة شمسية وكمامة خلال نزهة التمرين لحماية نفسه والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".