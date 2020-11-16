شكرا لقرائتكم خبر عن منى فاروق عقب وصولها دبي:«اللهم أجرني في مصيبتي» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 11:59 مساءً - فاجأت الفنانة المصرية منى فاروق- التي ظهرت في فيديوهات مخلة مع المخرج خالد يوسف-، بمنشور عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب وصولها دبي، بعد عودتها من القاهرة لحضور العرض المسرحي “صباحية مباركة”.

ونشرت منى فاروق، حديث شريف، يقول: “ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول، إنا لله وانا اليه رَاجِعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها، إلا آجره الله مصيبته، وأخلف له خير منها”.

وكان أول ظهور لمنى فاروق بعد أزمة فيديوهات خالد يوسف، خلال حضورها الأسبوع الماضي مسرحية “صباحية مباركة”، وعلقت عبر إنستجرام الخاص بها قائلة: “مبروك لكل أبطال العرض، أوس أوس وربيع مسرحية ممتعة بجد ومبروك لكل صناع العمل وشكرا أستاذ أشرف عبد الباقي، مسرحية (صباحية مباركة) مسرحية حلوة أوي وضحكت من قلبي واتبسط جدا”.

وكانت منى فاروق بعد 6 أشهر على أزمتها، وقرار إخلاء سبيلها مع شيما الحاج بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامه بنشر فيديو فاضح، خرجت عبر صفحتها الرسمية، تعلن رغبتها في الانتحار.

وعقب أشهر من الصمت، أبدت منى فاروق حزنها بسبب المعاملة التي تتلقاها بسبب أزمتها الأخيرة، حيث ظهرت في فيديو جديد أمس تتحدث فيه عن أزمتها النفسية وتبكي، قائلة: “كفاية إني أعمل نفسي مش واخدة بالي طول الوقت وعمالة أتعامل على إنه عادي وهو مش عادي وأنا تعبت من حاجات كتير قوي ومخنوقة قوي وأنا بتعامل طول الوقت مع الناس إن أنا منبوذة”.