رحيل شادويك بوسمان يضع "بلاك بانثر 2" أمام المجهول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مرت شهور على رحيل الممثل الأمريكي تشادويك بوسمان، ولا يزال مصير الجزء الثاني من سلسلة البطل الخارق Black Panther "بلاك بانثر" مجهولًا.

ووفقًا لموقع "سكرين رانت" الأمريكي، تواجه مارفل عدة خيارات، إما اختيار بطلا جديدا للسلسلة للقيام بدور الملك تشالا، وبناء قصة جديدة للسلسلة تقوم على وفاة تشالا أو تقاعده، أو إكمال السلسلة كما هي واستخدام مؤثرات بصرية للقيام بدور الملك تشالا.





وأكدت نائبة رئيس استوديوهات مارفل، فيكتوريا ألونسو، أن الخيار الثاني ليس مطروحًا، فمن المؤكد أن مارفل لن تستخدم المؤثرات البصرية بديلًا للممثل الراحل تشادويك بوسمان، فهم لا يرغبون في تعيين ممثل بديل أو اللجوء للمؤثرات البصرية CGI.

وأضافت: "هناك شادويك واحد فقط وهو ليس بيننا، لقد رحل الملك في الحياة الحقيقية، وسنأخذ وقتنا لاستيعاب كيف سنعيده في عالم الخيال، رغم الألم الشديد الذي يكتنفنا جميعًا".

ومن المتوقع طرح "بلاك بانثر 2" 6 مايو/أيار 2022، لكن مع تعطل جدول تصوير أعمال مارفل مؤخرًا بسبب كورونا، قد يحتمل تأجيل الفيلم أكثر من ذلك.



