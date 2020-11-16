صناع "ماتريكس 4" يخرقون قوانين كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم سماح أغلب البلدان باستكمال تصوير الأعمال الفنية، إلا أنها تفرض قواعد احترازية صارمة تجنبًا لفيروس كورونا أهمها: عدم إقامة أي حفلات.

ولجأ صناع فيلم Matrix 4 "ماتريكس 4" إلى حيلة ذكية للاحتفال بنهاية تصوير الجزء الرابع من السلسلة، وفي الوقت نفسه عدم كسر القواعد الصارمة ظاهريًا.

ووفقًا لموقع "دايزد" الأمريكي، أقامت منتجتا الفيلم لانا وأندي واتشوسكي حفلة لأكثر من 200 شخص في ولاية براندنبورج الألمانية، وحمل ضيوف الحفل دعوة الحضور بصفتهم "مجاميع" للتمثيل في أحد مشاهد الفيلم.





وذكر أحد ضيوف الحفل، أن عدد الحضور كان كبيرًا، إلا أن كل الضيوف أجروا مسحة كورونا قبل الدخول، وكان من شروط الحضور ارتداء كمامة، لكن مع بدء الحفل بدأ الحضور في خلع الكمامات.

وذكر الموقع، أن نجم السلسلة كيانو ريفز وشريكته ألكساندرا جرانت، كانا من ضمن ضيوف الحفل، إلا نهما غادرا الحفل في وقت مبكر.

وذكرت متحدثة باسم استوديو التصوير، بيانكا ماركاريفيتش، أن منتجتا الحفل أخبراها أنهما يصوران مشهدا احتفاليا، وأكدا على التزامهما بكافة قوانين النظافة.

وأوضح الموقع، أن الحفلات مسموح بها في برلين بشرط عدم تجاوز عدد الضيوف 50 شخصًا، وأخذ تصريح مسبق من السلطات، مع التزام الضيوف بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء كمامات.