القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الممثل المخضرم سيلفستر ستالون انضمامه إلى طاقم عمل فيلم The Suicide Squad 2 "الفرقة الانتحارية 2".
وأكد مخرج الفيلم جيمس جان الخبر بصورة تجمعه بستالون، نشرها عبر حسابه على أنستقرام مصحوبة بتعليق: "دائمًا أحب العمل مع صديقي سيلفستر ستالون، والعمل معه في فيلم (سويسايد سكواد) لم يكن استثناء، فرغم كونه نجما سينمائيا، لكن كثيرون لا يعملون حتى الآن كم هو ممثل عظيم".
ووفقًا لموقع "وات كالتشر" الأمريكي، لا يزال دور "ستالون" في الفيلم غير معروف، لكن وجوده كفيل بجذب الجمهور لمشاهدة الفيلم بكل تأكيد.
ومن المتوقع طرح فيلم "سويسايد سكواد 2" في 2 أغسطس/آب عام 2021، بمشاركة نجوم كبار منهم: جون سينا ومارجوت روبي وإدريس ألبا.
كانت هذه تفاصيل خبر سيلفستر ستالون ينضم إلى "الفرقة الانتحارية 2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.