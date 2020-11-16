رجاء الجداوي مفاجأة الحفل.. 50 صورة للنجوم في افتتاح مهرجان الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أُقيم مساء اليوم الاثنين، حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، وسط حضور عدد من النجوم.

ومن النجوم الذين حرصوا على حضور افتتاح المهرجان، شيري عادل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، صابرين، ليلى عزب العرب، دنيا ماهر، مصطفى درويش، شريف منير، وأميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، بالإضافة إلى حضور نجمي كرة القدم أحمد حسن قائد المنتخب الوطني سابقا، ولاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا والذي حضر هو وزوجته.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.