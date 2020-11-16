محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:
يُقام مساء اليوم الاثنين، حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، وسط حضور عدد من الفنانين.
ومن الحضور أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، والتي حرصت على التقاط الصور التذكارية مع مفاجأة حفل افتتاح المهرجان، إذ وُضع مجسم لوالدتها الراحلة على السجادة الحمراء.
كما حرص نجم الأهلي مؤمن زكريا وزوجته على التقاط صور لهما إلى جانب مجسم رجاء الجداوي.
وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.
كانت هذه تفاصيل خبر مجسم رجاء الجداوي مفاجأة افتتاح مهرجان الفضائيات.. وهذا ما فعلته ابنتها ومؤمن زكريا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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