مؤمن زكريا وزوجته يخطفان الأنظار.. 22 صورة للنجوم في حفل افتتاح مهرجان الفضائيات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

يُقام مساء اليوم الاثنين، حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، وسط حضور عدد من النجوم.

ومن النجوم الذين حرصوا على حضور افتتاح المهرجان، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ليلى عزب العرب، مصطفى درويش، بالإضافة إلى حضور لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا والذي خطف الأنظار على السجادة الحمراء هو وزوجته.

وينطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.