سهر الصايغ تخطف الأنظار في مهرجان الفضائيات العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:
تصوير - محمود عبدالناصر:
لفتت الفنانة سهر الصايغ، الأنظار إليها في حفل افتتاح الدورة 11 من مهرجان الفضائيات العربية، مساء اليوم الاثنين.
وارتدت سهر الصايغ جمبسوت باللون الأسود بدون كم، ولاقت ترحيبا كبيرا على السجادة الحمراء.
وانطلق مهرجان الفضائيات العربية في دورته 11، اليوم الاثنين، وتُهدى الدورة الحادي عشر تخليدا لذكرى الفنانة رجاء الجداوي وبحضور أهم رؤساء القنوات الفضائية والشخصيات العامة وكبار الإعلاميين ونجوم الفن للدراما والسينما.
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