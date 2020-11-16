بعد أيام من تغزله فيها.. أحمد سعد يحذف صوره مع خطيبته علياء بسيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الفتاح العجمي

فاجأ الفنان أحمد سعد الجميع بحذفه صوره مع خطيبته منسقة الأزياء علياء بسيوني، وإلغاء متابعتها عبر حسابه عبر موقع "إنستجرام".

وكان النجم أحمد سعد، أحيا قبل أيام، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ29، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بحضور شقيقه الفنان عمرو سعد، وخطيبته علياء بسيوني.

وعلى هامش الحفل، أجرى برنامج "theinsiderar" المذاع عبر قناة "دبي"، تغزل خلاله في خطيبته قائلا: "أنا مبسوط معاها جدا جدا، مبسوط معاها عشان بنتفسح ونخرج ونقضي وقت سعيد، ومبسوط عشان هي بتخلي بالها من شغلي".

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أضاف: "هما لما قالوا: وراء كل رجل عظيم امرأة، فهي امرأة تسانده وتخليه موده حلو وإنه يقدم حاجات حلوة، والناس شايفة فعلا إني متغير في شكل العملي وبتواصل باستمرار مع جمهوري ومبقاش عندي أخبار فيها مشاكل أو تشمئز منها".

وعن موعد حفل زفافهما، قال أحمد سعد: "إن شاء الله قبل السنة دي ما تخلص".

يشار إلى أن أحمد سعد احتفل بخطوبته على منسقة الأزياء علياء بسيوني في 20 أغسطس الماضي.