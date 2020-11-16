توافد النجوم على الريد كاربت قبل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

بدأ منذ قليل توافد نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان مازن الغرباوي على السجادة الحمراء أمام قصر ثقافة شرم الشيخ لحضور حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وكان على رأسهم اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف زكي نقيب الفنانين ورئيس أكاديمية الفنون نائبا عن وزيرة الثقافة.

وحضر أيضا الإعلامي مفيد فوزى، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، الفنانة حنان مطاوع، الفنان بيومي فؤاد، الفنانة الأردنية أمل الدباس، الفنانة لقاء سويدان، الفنانة مروة عبد المنعم، المخرج اللبنانى قاسم اسطنبولي الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية عربية في 2019، المخرج المصرى إسلام إمام الفائز بجائزة أفضل شخصية فنية مصرية في 2019، الفنان محسن منصور، الفنانة منة بدر تيسير.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء وتقام دورته الخامسة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر 2020 باسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل وترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ويرأس اللجنة العليا الفنان والنجم محمد صبحي.

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