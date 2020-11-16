الكينج محمد منير يستعد لطرح أحدث أغانيه "أنا رايق"

يستعد الكينج محمد منير لطرح أحدث أغانية، وتجمل إسم "أنا رايق"، ويتعاون لأول مرة من خلالها مع الشاعر نور الدين محمد والملحن أحمد عمار، ومن توزيع أسامة الهندى.





وكان قد طرح آخر ما طرح الكينج مؤحراً أغنية، "الناس فى بلادى"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان

محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن.كما شارك في فيديو كليب أغنية "الناس في بلادي" المذيعة نجوي إبراهيم "ماما نجوي"، وكان الكينج محمد منير كان قد بدأ تصوير الأغنية خلال الفترة الماضية في المدرسة اليونانية بمصر الجديدة.