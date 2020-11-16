بدء حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح بحضور نجوم الفن والإعلام

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح في دورته الخامسة، بحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، وعدد من نجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة حنان مطاوع، بيومي فؤاد، سميحة أيوب، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، مروة عبد المنعم ويقدم الحفل الفنانة لقاء سويدان ومنة بدر تيسير.
من النجوم لحضور الحفل، والمقام بقصر ثقافة شرم الشيخ، وتستمر فعالياته حتى 20 نوفمبر الجاري، وحضر الفنان محسن منصور عضو اللجنة العليا للمهرجان.
وكان قد بدء توافد عدد
ومن المقرر، أن يتم تكريم الفنانة حنان مطاوع وبيومي فؤاد خلال حفل الافتتاح، حيث يتم تسليمهما التكريم، الليلة،وتقام لكل مهما ندوة في إطار تكريمهما، غدا، الثلاثاء، بحضور ضيوف المهرجان ووسائل الإعلام.
ويشارك في المهرجان 11 عرضا مسرحياً في مختلف المسابقات بحضور ضيوف المهرجان من نجوم الفن ووسائل الإعلام.
وتقام دورته الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفياً الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.
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