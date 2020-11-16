بسبب وعكة صحية .. ماجي بوغصن تعو لـ بيروت بعد وصولها القاهرة

أعلنت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، تعرضها لوعكة صحية شديدة مما دفعها للعودة لبيروت بعد وصولها إلى القاهرة بساعات، وقبل بدء حفل تكريمها بمهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت "ماجي": "بعد وصولي على القاهرة اضطريت للأسف إرجع على بيروت، قبل موعد مهرجان الفضائيات العربية بساعات بسبب وعكة صحية مفاجئة. Advertisements وإستكملت: أنا هلأ كتير منيحة الحمدالله وبحالة جيدة جداً، وأعتذر كتير من القيّمين على المهرجان على استحالة حضوري الحفل.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم شخصياً الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً، شكراً على اهتمامكن الكبير ومحبتكن. الحفل.. كنت حابّة كون بيناتكن واستلم شخصياً الجائزة اللي أنا فخورة فيها جداً، شكراً على اهتمامكن الكبير ومحبتكن. وإختتمت: شكراً للجنة النقاد الكرام ولرئيس المهرجان الأستاذ أحمد عليوة وللجمهور المصري والعربي اللي صوّت لصالحي كأفضل ممثلة لبنانية عربية للعام ٢٠٢٠ عن مسلسل "أولاد آدم" منلتقي قريباً.. كل الحب ".

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