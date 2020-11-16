حفظى: الدورة الـ 42 لـ القاهرة السينمائى استثنائية.. وعرض 83 فيلم عالمي

وحيد حامد ومنى زكى نجما الدورة الجديدة.. ونقدم للجمهور وجبة سينمائية متكاملة فى ليالى المهرجان

قال المنتج محمد حفظى رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أن الدورة الـ42 للمهرجان سيقام حفلا افتتاحها وختامها على مسرح النافورة المصمم بدار الاوبرا المصرية فى الهواء الطلق وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى يتخذها المهرجان لإقامة الدورة فى ظل الجائحة الثانية لتفشى مرض كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى ظهر أمس الاثنين فى أحد الفنادق الكبرى، وقال حفظى خلاله ان: المهرجان هذا العام يمر بتحد خطير، خاصة فى استضافة الأجانب وهو الأمر الصعب فى ظل تزايد اعداد كورونا فى الدول الاوروبية، وهو ما سيقلل عدد الحضور هذا العام، ووصف حفظى الدورة الجديدة بالاستثنائية فى كل فعالياتها، لأنها احتاجت تفاصيل كثيرة لحماية صحة الحضور، وهو ما جعل إدارة المهرجان تؤجل موعد الدورة لشهر ديسمبر.

وأعلن حفظى أن فيلم الافتتاح سيكون «الأب - The Father» إخراج فلوريان زيلر الذى سيعرض بحضور ابطاله، كما يعرض فى المهرجان 10 افلام حققت تقييمات عالية على مستوى العالم جنبا إلى جنب مع أفلام العرض العالمى والدولى الأول، ليضم مجموعة من أهم أفلام ٢٠٢٠ التى ينتظرها جمهور المهرجان المحب للسينما، بعد حصولها على تقييمات مرتفعة، واحتفاء النقاد بها فى الصحافة الدولية، قبل أن تحصد أهم جوائز العام فى المهرجانات الكبرى، وأضاف: كذلك يعرض فى المهرجان 16 فيلما فى عرضها الأول.

وأكد المدير التنفيذى للمهرجان عمر قاسم، أن هناك نظاما صارما سيتم تطبيقه من قبل فريق متخصص خلال فعاليات الدورة 42، لضمان التزام جميع الحاضرين بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات خاصة فى الأماكن المغلقة كقاعات دار الأوبرا

Advertisements

المصرية (حيث تقام معظم الفعاليات)، وقياس الحرارة، وكذلك تعقيم جميع السينمات والقاعات عقب كل عرض، والفحص الطبى الشامل بشكل يومى لجميع القائمين على المهرجان والضيوف.

ويكرم المهرجان فى دورته الجديدة التى تقام فى الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية عن مجمل أعماله، كما سيتم منح الفنانة منى زكى، جائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال سينمائية بارزة.

وأيضاً يشارك فيلمان مصريان بالمسابقة الدولية هما؛ الوثائقى «عاش يا كابتن» إخراج مى زايد، والروائى «حظر تجول» إخراج أمير رمسيس.

كما أعلنت منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما»، عن مشروعات الأفلام الفائزة فى المسابقة التى تم إطلاقها ديسمبر الماضى بالتعاون مع (ڤيو) خدمة بث الفيديوهات استضافة العرض الأول لمسلسلى «أنصاف مجانين» و«وادى الجن» من إنتاجاتها الأصلية، وتضم قائمة الأفلام الفائزة «فعل فاضح» كتابة وإخراج خالد خلة وإنتاج مصطفى صلاح، و«ماما» كتابة وإخراج ناجى إسماعيل وإنتاج كوثر يونس وأميرة شريف، و«ماء يكفى للغرق» كتابة أحمد فرغلى وإخراج جوزيف عادل وإنتاج محمد تيمور ومارك لطفى، و«فراولة» كتابة وإخراج منال سعد وإنتاج رامى الجبرى.