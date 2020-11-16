سامر الدوسري يشارك في مسلسل "الميراث"

يستعد الفنان السعودي سامر الدوسري الشهير ب سامر الخال، للمشاركة في مسلسل "الميراث"، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة. كما انضم "الخال" لأبطال الفيلم الكويتي "بنت الحي"، للمخرج علي حسن، الذي انتهى من معاينة أماكن التصوير، بعد توقف التحضيرات لفترة بسبب أزمة "بنت الحي"، للمخرج علي حسن، الذي انتهى من معاينة أماكن التصوير، بعد توقف التحضيرات لفترة بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد يذكر أن آخر أعمال الفنان سامر الخال مسلسل "العاصوف 2"، وهو من بطولة ناصر القصبي، ريم عبدالله، حبيب الحبيب، مها زين، إلهام الرشيدي، ليلى السمان، ومن إخراج المثنى صبح.

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