بعد عرض أولى حلقات الجزء الثاني .. أحمد مجدي يروج لـ "الآنسة فرح"

روج الفنان أحمد مجدي للجزء الثاني من مسلسل "الأنسة فرح"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، معلقاً: وأنا بساعد فرح فى تربية فريد.

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وعرضت أمس الأحد، أولى حلقات الجزء الثاني من

مسلسل "الأنسة فرح"، عبر منصة "Shahid VIP" الالكترونية، حيث تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً على جوجل، وتُستكمل أحداث حول فرح وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف.

ويعد "الآنسة فرح" النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير "Jane The Virgin"، من بطولته أسماء أبو اليزيد ومحمد كيلاني، رانيا يوسف، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، هبة عبدالعزيز، تامر فرج، والعمل من إنتاج شركة S Productions من سيناريو وحوار محمود عزت، عمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.