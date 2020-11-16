قبل تكريمها بمهرجان شرم الشيخ .. حنان مطاوع تشارك جمهورها تفاصيل رحلتها

شاركت الفنانة حنان مطاوع جمهورها ومحبيها صورة خلال رحلتها إلى مدينة شرم الشيخ، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، لتكريمهما في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الخامسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي.

ومن المقرر، أن يتم تكريم الفنانة حنان مطاوع وبيومي فؤاد خلال حفل الافتتاح، حيث يتم تسليمهما التكريم، الليلة، وتقام لكل مهما ندوة في إطار تكريمهما، غدا، الثلاثاء، بحضور ضيوف المهرجان ووسائل الإعلام.

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ويشارك في المهرجان 11 عرضا مسرحياً في مختلف المسابقات بحضور ضيوف المهرجان من نجوم الفن ووسائل الإعلام.

وتقام دورته الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر الجاري، وتحمل اسم الفنانة القديرة الراحلة سناء جميل، وترأسه شرفياً الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويرأس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي.