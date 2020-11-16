آخرهم تامر حسني وبسمة بوسيل.. فنانون ينشرون غسيلهم على السوشيال ميديا

يعتبر الفنانون جزءا من المجتمع ومثلهم مثل غيرهم تشتعل الخلافات والمشكلات العائلية بينهم وبين أفراد أسرهم، ولكن لأنهم نجوم يحرصوا علي استخدام مواقع التواصل الإجتماعي في نشر صور من أحدث أعمالهم، أو ذكرياتهم أو حتى حياتهم الشخصية، لكن فى الفترة الأخيرة تحولت تلك اللقطات إلي خلافات عائلية منها الذي ذهب بعضها إلى ساحات المحاكم وانتهت بأحكام قضائية وبعضها ما انتهى عائلياً أو لا يزال يشتعل تحت الرماد.

ومؤخرًا أثيرت أزمة طلاق النجم تامر حسنى من زوجته بسمة بوسيل، والمثير في الأمر ان تفاصيل الخلاف بينهما دار بشكل كامل على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار قضية التدخل في الحياة الشخصية لنجوم الفن، وهل الجمهور هو من يتطفل على حياتهم أم أن الفنانين أنفسهم يحولون حياتهم إلى مشاع أمام الجماهير من خلال السوشيال ميديا.

تامرحسني وبسمة بوسيل

أصبح النجم تامر حسني تريند السوشيال ميديا وذلك بسبب الصلح مع زوجته بسمه بوسيل التي أعلنت مؤخراً إنفصالهم ، وأنهما بصدد التحضير لأوراق الطلاق.

فانتهي الخلاف برد النجم عليها بنفس الطريقة علي السوشيال ميديا واعرب عن حبه لها وردت بوسيل :" عملت كدا عشان بحبك " وانتهي الخلاف وعادت المياه إلى مجاريها .

أصالة وطارق العريان

في مثل هذه الأيام من العام الماضي كانت النجمة السورية أصالة نصر حديث السوشيال ميديا وذلك من خلال المنشورات و الصور التي كانت تنشرها وتحث

فيها إنفصالها عن زوجها طارق العريان ودام هذا شهورولكن مؤخراً أعلنت إنفصالها رسمياً عنه وعلق الأخر قائلاً : " لسوء الحظ وصلنا إلي هذه النهاية سأظل أحترم هذه الروح الجميلة " .

ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

أسدل الستار على الجدل المثار علي السوشيال ميديا حول علاقة ياسمين عبد العزيز و احمد العوضى باعتراف كلا منهما بحبه للآخر بعد وصلة ردح بين العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز، وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى و أنتهت بالزواج.

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أحمد فلوكس وهنا شيحة

بدون مقدمات وبعد زواج دام 9 اشهر أعلنت الفنانة هنا شيحة طلاقها من الفنان الشاب احمد فلوكس ، وذلك بعد تردد انباء ان الزواج لم يستمر سوى ستة أشهر فقط ووقع الطلاق في سرية تامة ولم يرغب أي من الزوجين اعلان الخبر للناس ورفضت الإفصاح عن أي تفاصيل تخص الطلاق ولكن رداً علي تداول القصه علي السوشيال ميديا قالت في عبارة مقتضبة "كل شيء نصيب" ومن جانبه أعلن فلوكس أنهما اتفقا علي عدم اثارة أي مشاكل مع التشديد على عدم إقحام الصحافة ووسائل الإعلام في حياتهما الشخصية سواء اثناء الزواج او بعده وهذا كان شرط

هنا الأساسي منذ البداية حتى لا تتفاقم أي أزمة بينهما لان في النهاية هناك صداقة وزمالة واحترام يجمعهما رغم عدم الاتفاق في الحياة الزوجية والرغبة المشتركة في الانفصال وعدم استكمال الزواج.

بوسي ووليد فطين

وفي الطرب الشعبي أقيمت قضية أخرى بين المطربة الشعبية بوسي ووليد فطين، فقد اتهم الأخير بوسي بالتوقيع على شيكات دون رصيد، لترد هي برفع دعاوى قضائية ضده اتهمته بخيانة الائتمان والتشهير بها.

وصدر ضد الفنانة بوسي عدد من الأحكام القضائية في وقائع تزوير شيكات بدون رصيد، ليطالب طليقها بتنفيذ تلك الأحكام ضدها، إلا أن المطربة الشهيرة تحاول من خلال نقض تلك الأحكام وقف تنفيذها للهرب من حبسها عدة سنوات.

زينه وأحمد عز

7 سنوات كاملة مرت على عودة الفنانة زينة من كاليفورنيا حاملة طفليها "عزالدين وزين الدين"، وفجرت حينها مفاجأة داخل مطار القاهرة الدولي بوثيقة سفر مؤقتة مستخرجة من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس وشهادتي ميلاد أمريكيتين للطفلين تفيد أن والدهما الفنان أحمد عز، لتبدأ من هنا قصة "والله ما ولادي"، التي احتلت منصات التواصل الاجتماعي لأسابيع متواصلة، وكلما تكون نارها رمادا تشتعل من فترة إلى أخرى على منصات السوشيال ميديا لتحتل "الترند" من جديد.

700 يوم ظلت فيه القضية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر حتى أثبتت "زينة" نسب طفليها إلى "عز" وحصلت على حكم بخلعها منه بعدما تنازلت عن كافة حقوقها، لتبدأ الفنانة معركتها الجديدة لإلزامه بالإنفاق، طبقا للقانون، على طفليه.

وبالفعل أنصفت المحكمة "زينة" من جديد وقضت لطفليها بنفقة شهرية قدرها 30 ألف جنيه مستحقة من أحمد عز، باعتباره والد الطفلين، ثم قضية أخرى لإلزام "عز" بدفع مصاريف الدراسة للطفلين بالمدرسة البريطانية للغات والتي تقدر بمبلغ 29868 جنيه استرليني وهو ما يعادل 900 ألف جنيه مصري.