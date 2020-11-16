فيديو لأم تختار عروساً لابنها يجتاح “السوشيل ميديا” في مصر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ ساعتين

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريف لأم مصرية تحاول اختيار عروس لابنها، وقد بدأ الفيديو بمزاح بين شاب مصري يدعى عمرو خليل ووالدته التي تحاول اختيار عروس له خلال حفل زفاف، ولم تكن تعلم أنه يقوم بتصويرها، ليوثق عمرو محاولتها بالفيديو كمزحة ليثنيها عن تكرار الحيلة، وكانت المفاجأة الانتشار الواسع للفيديو.

وأكد عمرو خليل، في تصريحات صحافية بعد انتشار مقطع الفيديو بشكل كبير، أن والدته كانت تحاول إقناعه بالزواج، بخاصة بعد ارتباطه عاطفياً أكثر من مرة وخطوبته 3 مرات، والتي انتهت بالفشل جميعاً، لتلجأ إلى حيلة حضور حفلات زفاف الأقارب والاختيار من بين الفتيات الموجودات بها، مؤكداً أن والدته زوجت 4 من إخوته بالطريقة نفسها.

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وأوضح أنه أثناء حفل الزفاف ذلك، قرر أن يصورها دون علمها، على أن يجعلها تشاهد الفيديو عقب انتهاء الحفل، كي تتوقف بعد ذلك عن الحاحها عليه، لكن فوجئ باتفاقها مع أسرة عروس وترتيب موعد لزيارتهم الجمعة المقبلة للتعارف والخطوبة.