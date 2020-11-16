بسمة بوسيل تحسم الخلاف وتعلن عودتها لتامر حسني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد أيام من الخلاف الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتناولته جميع المواقع الفنية بين النجم تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل التي أعلنت انفصالها عنه عبر خاصية “الستوري” ليشتعل بعدها “السوشل ميديا” ، وشهد الخلاف بين حسني وبوسيل تدخلات من النجوم لحل سوء التفاهم بينهما، لا سيما أن علاقة حب كبيرة جمعتهما سويا لسنوات.

وأعلنت بوسيل اليوم الاثنين عن تصالحها مع زوجها تامر حسني، اليوم، بعد أن استجابت لرسالته التي يحاول أن يصالحها فيها، وذلك برسالة عبر خاصية “الستوريز” على حسابها على “إنستغرام”، قالت له فيها: “فعلا اتهورت، بس علشان بحبك”.

وحاول تامر حسني، اليوم الاثنين، مصالحة زوجته عبر رسالة على “إنستغرام”، والتي أكد فيها أن بينهما حب كبير وأبناء، وأنه باق على استمرار حياته معها، كما أشار إلى أنها تهورت في إعلان انفصالها عنه، لكنه رغم ذلك يحبها.

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وضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت بسمة بوسيل، الجمعة الماضية، على “إنستغرام” أنها وزوجها تامر حسني منفصلين منذ فترة، وأنهما يحضران حاليا لأوراق الطلاق.

لكن سرعان ما قامت بسمة بوسيل بحذف بيانها، الأمر الذي أثار جدلا بين معجبي تامر حسني حول إذا كان انفصاله عن زوجته وقع فعليا أم لا.

وظل تامر حسني ملتزم الصمت على مدار اليومين الماضيين، وقام خلالها بحضور حفل افتتاح حديقة “زد” في مدينة الشيخ زايد في منطقة 6 أكتوبر في العاصمة المصرية القاهرة، حتى قرر اليوم الاثنين الخروج عن صمته بمحاولته التصالح مع زوجته.

يشار إلى أن تامر حسني وبسمة بوسيل متزوجان منذ 2012، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء.