بالفيديو: بعد إنقاذه شابة سقطت في نهر في الصين… دبلوماسي بريطاني يصبح بطلاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 10:21 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 16 - نوفمبر - 2020 7:24 مساءً

اظهر مقطع فيديو دبلوماسي بريطاني بارز في الصين وهو ينقذ طالبة من نهر متدفّق، فاصبح بطلاً وحصد مقطع الفيديو عشرات ملايين المشاهدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت البعثة البريطانية في تشونغتشينغ، اليوم الإثنين، إن القنصل العام ستيفن إليسون قفز في نهاية الأسبوع لإنقاذ شابة سقطت في نهر يمر عبر مدينة تشونغشان الساحلية القريبة.

وجاء في منشور على صفحة القنصلية الرسمية في تطبيق ”ويبو“: ”بسبب إنقاذها في الوقت المناسب، استعادت الشابة وعيها بسرعة“.

وكان إليسون، البالغ من العمر 61 عامًا، يزور البلدة يوم السبت الماضي، عندما سمع صراخ حشود عقب سقوط شابة في المياه.

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ويظهر مقطع الفيديو، الذي نشرته القنصلية ووسائل إعلام مختلفة، إليسون وهو يقفز بملابسه في النهر حيث كانت الشابة التي لم تذكر اسمها تكافح من أجل النجاة.

وجرها إليسون إلى زورق نجاة تم إلقاؤه من ضفة النهر، قبل أن يسحب الاثنين إلى الضفة.

وكتبت البعثة الدبلوماسية البريطانية في الصين على ”تويتر“، اليوم الإثنين: ”نحن جميعا فخورون جدا بقنصلنا العام في تشونغتشينغ“.

وأعيد نشر وسم ”قنصل بريطاني في تشونغتشينغ ينقذ طالبة سقطت في المياه“ حوالي 40 مليون مرة على ”ويبو“، بحلول مساء الاثنين، مع انتشار أنباء الشجاعة التي تحلى بها إليسون.

وحصل تعليق ”بالنسبة إلى رجل في سنه المتقدمة ينقذ شخصا آخر من المياه في هذا الطقس البارد، فهو بطل ورجل نبيل!“، على حوالي ألفي إعجاب، فيما كتب آخر: ”بغض النظر عن اختلافاتنا، التصرف ببطولة فضيلة تستحق الثناء“ بحسب (ا ف ب).