تراند اليوم : ظروف طارئة تستبعد بدرية طلبة من قناة النهار – إتفرج

أعلنت الفنانة بدرية طلبة رحيلها عن قناة النهار، وذلك بعد تقديمها لبرنامج “بيت ريا وسكينة” بمشاركة الفنانة انتصار.

كتبت بدرية عبر حسابها على Facebook: “بشكر قناة النهار علي الفترة اللي قضيتها معاهم في تقديم برنامج بيت ريا وسكينة (فكرتي) وإخراج أحمد داغر وكنت أتمنى أكمل معاكم لكن اعتذاري عن البرنامج لظروف خاصة بيا بشكر كرو العمل وبتمنى لهم التوفيق”.

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“بيت ريا وسكينة” كان التعاون الثالث بين انتصار وبدرية، بعد تقديم المواسم الأولى من برنامج “نفسنة” عبر شاشة “القاهرة والناس”، وتعاونا مؤخرا في مسرحية “ريا وسكنية تاني”، وقدمت فيها انتصار شخصية “سكينة”، وبدرية دور “ريا”، ويجسد الفنان حمدي الوزير دور “عبد العال” وهي من تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح، وتتناول المسرحية الشق الآخر من قصة “ريا وسكينة” بشكل كوميدى هادف.

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