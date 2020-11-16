تراند اليوم : جنيفر لوبيز “أيقونة العام”.. تكشف عن أمنيتها

تتمنى المغنية الأمريكية الشهيرة جنيفر لوبيز أن تكون مسيرتها الفنية مصدر إلهام للعديد من الفتيات حول العالم.

وقالت “لوبيز”، 51 عاما، خلال حفل توزيع “جوائز خيار الشعب” الأمريكي، حيث حصلت على لقب “أيقونة العام” إن المقياس الحقيقي لنجاحها هو “إلهام الفتيات من جميع الأعمار

وألوان البشرة في جميع أنحاء العالم ليعلمن أنه بالإمكان فعل أي شيء يردنه.. وأن يفخرن بأنفسهن بغض النظر عن المكان الذي ينحدرن منه”.

تجدر الإشارة إلى أن “جوائز خيار الشعب” هو حفل جوائز أمريكي يقام سنويا للسينما والتلفزيون والموسيقى، ويتم اختيار الفائزين فيه بتصويت الجمهور.