تراند اليوم : مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل الدورة الـ42- شاهد

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي في مؤتمر صحفي، الإثنين، عن تفاصيل دورته الـ42، خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

ويتنافس على جوائز المهرجان 15 فيلما، حيث تنطلق الدورة 42 بالفيلم البريطاني الفرنسي “الأب، The Father” إخراج فلوريان زيلر، في عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، والذي يشارك في بطولته الممثل القدير آنتوني هوبكنز الحاصل على أرفع الجوائز، ومن بينها؛ الأوسكار والبافتا، والممثلة الإنجليزية الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.

ويكرم المهرجان في حفل الافتتاح الكاتب المصري الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، والفنانة المصرية منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما يكرم المهرجان الكاتب والسيناريست البريطاني كريستوفر هامبتون، بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة، التي استحق عنها الحصول على جائزة الأوسكار، والبافتا، بالإضافة إلى ترشحه لجولدن جلوب.

ويحتفي مهرجان القاهرة السينمائي بمئوية ميلاد المخرج الإيطالي الراحل فيدريكو فيلليني، أحد أبرز المخرجين في تاريخ السينما، وذلك عبر عرض نسخ مرممة لأربعة من أشهر أفلامه، هي: “ليالي كابيريا” عام 1957 ، و”الحياة الحلوة” عام 1960، و”½ 8″ عام 1963، و”أرواح جولييت” عام 1965.

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واستحدث مهرجان القاهرة السينمائي ثلاثة جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى: الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة “سينما الغد”، والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيه، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر، أما الثالثة، لأفضل فيلم يمثل المرأة، وقدرها 10 آلاف دولار.

ويواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله)، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التي سيتم اختيارها فى المسابقة الدولية، كما يواصل المهرجان تقديم جائرة أفضل فيلم عربي بقيمة 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربى تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات (الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد).

وأعلن المهرجان عن رئيس وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدولية، حيث يرأس اللجنة المخرج والسيناريست الروسي أليكساندر سوكوروف، وتضم قائمة أعضاء اللجنة: البرازيلي كريم إينوز، والمخرج الألماني برهان قرباني، والمنتج السينمائي جابي خوري، والممثلة المصرية لبلبة، والكاتبة والممثلة المكسيكسة نايان جونزاليز نورفيند، والمخرجة والمؤلفة والمنتجة الفلسطينية نجوى نجار.



