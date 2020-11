شكرا لقرائتكم خبر عن الحب لا يعرف الشهرة أو المال.. 9 نجمات واعدن حراسهن الشخصيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الاثنين 16 نوفمبر 2020 09:59 مساءً - عندما يدق الحب باب قلوبنا لا نسأل من الطارق. وبالنسبة للمشاهير ليس بالضرورة أن يكون الطارق مشهوراً أو ثرياً مثلهم، بل يمكن أن يكون شخصاً عادياً بعيداً كل البعد عن الأضواء، فيمكن مثلاً أن تواعد النجمات حراسهن الشخصيين.

عموماً، يفضل بعض المشاهير مواعدة شخص يحيا حياة عادية، كما قد لا يحبون إشراكهم في الأضواء، وتوجد أسباب مختلفة وراء ذلك.

9 نجمات واعدن حراسهن الشخصيين

قدم موقع Little Things الأمريكي نماذج لبعض النجمات اللائي وقعن في حب حراسهن الشخصيين.

1. هايدي كلوم

كشفت الممثلة ومقدمة البرامج الألمانية-الأمريكية هايدي كلوم، بعد طلاقها من المغني البريطاني سيل، عن دخولها في علاقة مع حارسها الشخصي مارتن كيرستن.

وقالت في حوار لها مع الصحفية الأمريكية الشهيرة كاتي كوريك: “انضم لعائلتنا منذ أربع سنوات.. وكان يعتني بأسرتنا كلها، وأطفالنا الأربعة على وجه الخصوص، وساعدنا كثيراً”.

وأضافت: “إنه رجل رائع.. وتعرفنا على بعضنا من جانب مختلف تماماً”. وقد تواعد الاثنان لمدة عام ونصف قبل انفصالهما أواخر عام 2013.

2. كيم كارداشيان

https://www.instagram.com/p/BLIdtSdj2Qh/?utm_source=ig_web_copy_link

في الأيام الأولى من برنامج Keeping Up With the Kardashians، كانت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم تحيا حياة جامحة في نيويورك، وربطتها علاقة غرامية بحارسها الشخصي شينغو دين. ولم تتطور علاقتهما كثيراً، لكن البرنامج تناولها في إطار مغامرات كيم في فترة عزوبيتها.

3.سكارلت جوهانسون

في يوليو/تموز عام 2012، شوهدت الممثلة والمغنية الأمريكية سكارليت جوهانسون وهي تقضي وقتاً ممتعاً مع حارسها الشخصي. ولم يكتفِ بحراسة ظهرها وهي ترتدي البكيني الأبيض فقط، بل دهنه لها بالزيت أيضاً. وكانا يأخذان حماماً شمسياً على متن قارب في البحر المتوسط.

Advertisements

4. جينيفر لوبيز

ربما لم تعرفوا بهذا من قبل، لكن زوج الممثلة الأمريكية جينيفر لوبيز الأول كان حارسها ومدربها الشخصي. تزوجت جينيفر من أوجاني نوا من عام 1997 حتى عام 1998، لمدة 10 أشهر ونصف فقط. لكنها لم تكن المرة الأخيرة التي تواعد فيها حارساً شخصياً.

5. بريتني سبيرز

دخلت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز في علاقة رومانسية مع اثنين من حراسها الشخصيين، ففي عام 2008 أشارت تقارير إلى أنها تواعد حارسها الشخصي الجندي الإسرائيلي السابق لي. وعام 2010 ارتبطت بحارس شخصي آخر يدعى ريان.

6. إيمي واينهاوس

أفادت تقارير عام 2009 بأن المغنية البريطانية إيمي واينهاوس كانت تواعد حارسها الشخصي نيفيل. وزعم موقع Boston.com أن إيمي قالت لأصدقائها: “إنه يشعرني بالأمان لأنه كبير وقوي”، واستمرت العلاقة بين الاثنين لبضعة أشهر قبل انفصالهما.

7. كيت غوسلين

انتشرت شائعات لسنوات بأن مقدمة البرامج الأمريكية كيت غوسلين على علاقة مع حارسها الشخصي المتزوج ستيف نيلد. وتوقف عن العمل لديها عام 2014، لكنه استمر في الظهور معها حتى عام 2019. لكن كيت نفت هذه الشائعات نفياً قاطعاً.

8. باميلا أندرسون

الممثلة الكندية-الأمريكية باميلا أندرسون تواعد حارسها الشخصي حالياً. في سبتمبر/أيلول 2020، أكد متحدثون باسمها أنها تواعد دان هايهورست. وتأتي علاقتها به بعد أشهر من زواج بام من جون بيترز الذي لم يستمر أكثر من 12 يوماً. وما يزال بام ودان معاً منذ بداية الأزمة الصحية ويقال إنهما يشعران بسعادة بالغة.

9. كارا كينيدي كومو

حسناً، ابنة حاكم ولاية نيويورك كارا كينيدي كومو لا تواعد حارسها الشخصي. لكنها تواعد شرطياً عينه والدها لحراسته. بدأت ابنة حاكم نيويورك البالغة من العمر 25 عاماً في مواعدة الشرطي البالغ من العمر 35 عاماً داني بيفيير قبل بضعة أشهر. التقى الاثنان أثناء عمل دان في حراسة والدها خلال أزمة كورونا الصحية.