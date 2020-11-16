السودان يختار "ستموت فى العشرين" لتمثيله فى مسابقة الأوسكار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار السودان -مُمثلا في وزارة الثقافة، فيلم "ستموت في العشرين" لتمثيله في مسابقة الأوسكار كمرشح السودان لجائزة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة 93 فى فئة أفضل فيلم روائي أجنبي.

بيان وزارة الثقافة السودانية

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فيلم ستموت في العشرين إنتاج السودان ومصر وإخراج أمجد أبو العلاء، وحصل على العديد من الجوائز العالمية في مهرجانات دولية، وذلك بعد حصوله على منحة تطوير بصندوق اتصال بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ثم بعدها شارك في مهرجان فينيسيا ومهرجان الجونة وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم طويل، وعرض أيضا مهرجان مومباي السينمائي ومهرجان أيام قرطاج السينمائية وعدد كبير من المهرجانات الأخرى، وحصد من خلالها جوائز عدة، ومؤخرا تم عرضه في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته التاسعة بحضور عدد من أبطاله .

فيلم ستموت في العشرين، مأخوذ عن مجموعة قصصية "النوم عند قدمي الجبل" للكاتب ‏السوداني حمور زياد الفائز بجائزة نجيب محفوظ الأدبية وهو أول ‏فيلم روائي طويل للمخرج أمجد أبو العلا الذي شاركه في كتابة العمل مع الكاتب الإماراتي يوسف إبراهيم، ويشارك في بطولته إسلام مبارك، ومصطفى شحاتة، ومازن أحمد، وبثينة خالد، وطلال عفيفي، ومحمود السراج ‏وبونا خالد.