شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو كواليس تصوير كليب "Therefore I Am" لبيلى إيليش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلى إيليش التى تحظى بشعبية جارفة قررت أن تعطى لجمهورها نبذه عن كواليس تصوير كليبها الأخير " Therefore I Am " .
نشرت بيلى إيليش البالغة من العمر ( 18 عام ) على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " انستجرام " والتى تضم أكثر من 69.4 مليون شخص العديد من كواليس تصوير " Therefore I Am " التى قامت هى بنفسها بإخراجه .
وقد حققت كواليس تصوير " Therefore I Am " أكثر من 8.8 مليون likes خلال 14 ساعة فقط من نشر بيلى إيليش لها .
يذكر أن بيلى إيليش ذات الـ ( 18 عام ) تصدرت مؤخرا مخطط تدفق Spotify فى الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك بأغنيتها الأخيرة " Therefore I Am التى حققت نجاحا مذهلا فى الساعات الأولى من إطلاقها حيث حققت أغنية " Therefore I Am " أكثر من 1.755 مليون بث Spotify فى الولايات المتحدة وذلك يوم الجمعة الماضى "13 نوفمبر" ، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية و أبرزها "هيدلاين" .
كما أشار الموقع إلى أن أغنية بيلى إيليش الجديدة كانت رقم 1 على مؤشر مبيعات iTunes الأمريكى منذ مساء الخميس الماضى .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو كواليس تصوير كليب "Therefore I Am" لبيلى إيليش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.