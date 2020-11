شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو كواليس تصوير كليب "Therefore I Am" لبيلى إيليش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية بيلى إيليش التى تحظى بشعبية جارفة قررت أن تعطى لجمهورها نبذه عن كواليس تصوير كليبها الأخير " Therefore I Am " .

نشرت بيلى إيليش البالغة من العمر ( 18 عام ) على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " انستجرام " والتى تضم أكثر من 69.4 مليون شخص العديد من كواليس تصوير " Therefore I Am " التى قامت هى بنفسها بإخراجه .

وقد حققت كواليس تصوير " Therefore I Am " أكثر من 8.8 مليون likes خلال 14 ساعة فقط من نشر بيلى إيليش لها .

يذكر أن بيلى إيليش ذات الـ ( 18 عام ) تصدرت مؤخرا مخطط تدفق Spotify فى الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك بأغنيتها الأخيرة " Therefore I Am التى حققت نجاحا مذهلا فى الساعات الأولى من إطلاقها حيث حققت أغنية " Therefore I Am " أكثر من 1.755 مليون بث Spotify فى الولايات المتحدة وذلك يوم الجمعة الماضى "13 نوفمبر" ، وهو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية و أبرزها "هيدلاين" .

كما أشار الموقع إلى أن أغنية بيلى إيليش الجديدة كانت رقم 1 على مؤشر مبيعات iTunes الأمريكى منذ مساء الخميس الماضى .