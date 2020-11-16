شكرا لقرائتكم خبر عن إيثان هوك وزوجته رايان شاووز يتألقان بـ"الكمامة" فى نزهة بنيويورك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوهد النجم العالمي إيثان هوك بصحبة زوجته رايان شاووز في نزهة بمدينة نيويورك الأمريكية، حيث تألق الفنان الأمريكي في أحدث ظهور له، في الوقت الذي حرص فيه على اصطحاب كلبهما خلال هذه النزهة، وفقا لصور نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وارتدى النجم الأمريكي إيثان هوك البالغ من العمر 50 عامًا، جاكت أخضر داكن إلى بنطلون من نفس اللون على الطراز العسكري، كما ارتدى حذاء رياضيا أزرق خلال تجوله في مدينة نيويورك وهو يمسك بكلبين وبجانبه زوجته، كما ارتدى الكمامة لإبطاء تفشي فيروس كورونا، إلا أنه أزالها بعض الوقت مع الحفاظ على مسافة كبيرة من المشاة الآخرين.



الفنان إيثان هوك بصحبة زوجته رايان شاووز

أما رايان شاووز زوجة إيثان هوك، فقد خطفت الأنظار بإطلالتها الأنيقة، حيث ارتدت ملابس غير رسمية أيضا، كما حرصت على ارتداء الكمامة لحماية نفسها والآخرين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وشهد يوم الأحد ختام مسلسله The Good Lord Bird ، المقتبس من رواية جيمس ماكبرايد الحائزة على جائزة الكتاب الوطني، وقد تمتعت السلسلة الدرامية بتصنيف نادر جديد بنسبة 100 % على " Rotten Tomatoes "، مع الكثير من الثناء الموجه إلى الأداء الرئيسي من إيثان.

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إيثان هوك بصحبة زوجته رايان شاووز

وتميز المسلسل بظهور ضيف تمثل في ابنته مايا هوك، التي اشتهرت بفضل دورها الرئيسي في Stranger Things ، ففي وقت سابق، انضمت مايا هوك إلى طاقم عمل فيلم "Revolver" للمخرج أندرو ستانتون، إلى جانب والدها إيثان هوك المرشح أربع مرات لجائزة الأوسكار، حيث يلعب دور ابنته في الفيلم الرومانسي.