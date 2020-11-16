شكرا لقرائتكم خبر عن إطلالات أنيقة لـ رضوى الشربينى من برنامج "هى وبس" فى موسمه الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الإعلامية رضوى الشربينى، خلال صور لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة من برنامج "هي وبس" في موسمه الخامس الذى يذاع على قناة CBC سفرة، حيث ارتدت فستان أسود اللون أتسم بالبساطة والأناقة.





وانهالت التعليقات من جمهور الإعلامية رضوى الشربينى، كعادتها حيث تغزلت فيها الفتيات والشباب، وهو ما تتعرض له دائما على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وإنها تتمتع بشعبية كبيرة وهو ما يظهر بعد أن تتصدر حلقات برنامجها تريند محرك البحث جوجل.





يُذكر أن برنامج "هى وبس" قدّمته الإعلامية رضوى الشربينى عبر قناة cbc سفرة لمدة 4 مواسم متتالية، وحققت من خلاله انتشارًا كبيرًا، وهو ما استكملته خلال الموسم الخامس من خلال حلقاتها التي يتابعه عدد كبير من متابعى ومشاهدى برنامجها

















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