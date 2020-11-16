شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناقد رامي عبد الرازق، مدير برنامج مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، عن عروض الأفلام المشاركة في المسابقة والتي تضم 6 أفلام، وهي "تحت السماوات والأرض" من إخراج روي عريضة، وهو إنتاج مشترك بين فرنسا، ولبنان ويعرض بالمهرجان في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يقرر الغطاس الشاب أن يكسر رقما قياسيا في البقاء تحت الماء حتى يعيد النقاء إلى علاقته المعقدة مع أسئلة الوطن والمكان والحاضر.



تحت السماوات والأرض

كما يشارك فيلم "حد الطار"، من إخراج عبد العزيز الشلاح من المملكة العربية السعودية في عرض عالمى أول، وتدور أحداث الفيلم مع نهاية التسعينيات وفي مدينة تشبه المملكة الغامضة، حيث يقع ابن السياف في حب ابنة مغنية الأفراح الشعبية، في مفارقة اجتماعية مبنية على بيع الفرح وشراء الموت، ويصبح السؤال أيهما يمكن أن يتخلى عن أحلامه في مقابل أن يصبح عالمهما مكانًا أفضل.

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خريف التفاح

ومن المعرب يشارك فيلم "خريف التفاح"، من إخراج محمد مفتكر في عرض دولي أول، ويدور الفيلم في بيئة تبدو كبقايا جنة نائية، حيث يتلقى الابن دروسا قاسية عن الحب والحياة والبشر على يد الأب غريب الأطوار في محاولة للإجابة على أسئلة الحياة الصعبة.

ومن مصر يشارك فيلم "ع السلم"، من إخراج نسرين الزيات وهو فيلم وثائقى يعرض في عرض عالمي أول، ويدور حول كيف يمكن للكاميرا أن تساعد المخرجة الشابة على تكريس الماضي كذكرى جميلة ومعايشة الحاضر كلقطة ملونة والنظر إلى المستقبل دون خوف من فقدان جديد.



نحن من هناك

ويشارك من المغرب أيضا فيلم "ميلوديا المورفين"، من إخراج هشام أمل في عرض عالمي أول، ويتناول قصة موسيقى شاب يصاب في حادث يؤدي إلى تضرر ذاكرته، فيعيد اكتشاف ماضيه عبر ذاكرة جديدة تخلط ما بين ما حدث وما كان يجب أن يحدث.

أما من لبنان فيعرض فيلم "نحن من هناك"، من إخراج وسام طانيوس وهو فيلم وثائقي من إنتاج مشترك بين لبنان، فرنسا ويعرض في عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.