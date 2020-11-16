شكرا لقرائتكم خبر عن أنيا تايلور تعلن مشاركتها فى الموسم الثانى من "The Queen's Gambit" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية أنيا تايلور أنها ستشارك في موسم ثاني من المسلسل "The Queen's Gambit"، وذلك بعد نجاح الموسم الأول الذي عرض على إحدى المنصات الرقمية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي مقابلة جديدة، قالت الفنانة العالمية أنيا تايلور إنها ستقدم "بالتأكيد" موسمًا ثانيًا منThe Queen's Gambit ، المقتبس عن رواية بنفس الاسم كتبها والتر تيفس في عام 1983 والذي بنى قصتها على لحظات من حياته الشخصية، لكن بطلة The Queen's Gambit لم تتحدث عن المزيد من التفاصيل حيال الموسم الثاني.



النجمة العالمية أنيا تايلور

وفي الموسم الأول، لعبت الممثلة البالغة من العمر 24 عامًا، دور بيث هارمون، المهووسة بلعبة الشطرنج، كما أنها لعبت دور يتيمة من ولاية كنتاكي، وقد لاقى الموسم الأول الذي عرض على شبكة (نتفليكس) المنتجة للمسلسل الدرامي، إعجاب الكثيرين من محترفي الشطرنج.

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وفي الراوية التي حملت نفس الاسم "The Queen's Gambit" يتطرق المؤلف والتر تيفس إلى إدمانه محاولاته للهروب من خلال دراسة تقنيات الشطرنج الحديثة، كما يشير عن الأشخاص الذين يأخذون ممارسة الشطرنج بجدية لاسيما حيمنما يعانون من مشكلات شخصية.



أنيا تايلور

يشار إلى أن أنيا تايلور نجمة مسلسل The Miniaturist شاركت في الجزء الخامس من مسلسل Peaky Blinders الذي تدور أحداثه حول عصابة تعيش وتعمل في برمنجهام بإنجلترا في عشرينيات القرن العشرين.