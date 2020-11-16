شكرا لقرائتكم خبر عن كاتى هولمز تظهر وحيدة فى شوارع منهاتن بإطلالة عتيقة بتوقيع Nanushka.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتادت النجمة العالمية كاتى هولمز أن تظهر خلال الفترة الماضية وهى بصحبة صديقها الجديد إيمليو فيتولو، إلا أن هذه المرة قررت هولمز البالغة من العمر ( 41 عاما ) أن تعطى بعض الوقت لنفسها حيث ظهرت بعدة صور التقطتها عدسات مصورى " البابارتزى " وهى تتنزه بمفردها فى شوارع مانهاتن بمدينة نيويورك .

فضلت كاتى هولمز أن تعتمد على تصفيفه شعر بسيطة و تستغنى تماما عن استخدام مساحيق التجميل .

ظهرت كاتى هولمز و هى ترتدى قناع وجه باللون الأسود و ذلك لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا ، واختارت أن تظهر بإطلالة كلاسيكية عتيقة اعتمدت على بنطلون جينز باللون الأزرق و معطف بدرجات اللون البنى و هو واحد من أبرز تصميمات دار أزياء " Nanushka " ووصل سعره إلى 740 جنيه إسترلينى .

Advertisements

يذكر أن كاتى هولمز تصدرت العديد من المواقع الفنية الشهيرة خلال الفترة الماضية وذلك يرجع لظهورها المتكرر مع صديقها الجديد حيث تسعى وسائل الاعلام الفنية الشهيرة لرصد تفاصيل قصة حبهما، من جهة أخرى تصدرت كاتى هولمز غلاف مجلة " Vogue Australia " ، وبدت النجمة مثيرة خلال جلسة تصوير المجلة، وتحدثت كاتى عن كيف تقضى وقتها فى وضع الإغلاق بسبب جائحة كورونا وما هى مشاعرها اتجاه ما يحدث فى العالم.