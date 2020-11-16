شكرا لقرائتكم خبر عن درة داخل معسكر مغلق بالإسكندرية بسبب "في الحب سوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت النجمة درة في معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية، بسبب تصوير حكايتها "في الحب سوا" من مسلسل "إلا أنا"، المقرر عرصه قريباً على قنوات dmc، وتعود إلى القاهرة الأيام القليلة المقبلة لتستكمل تصوير مشاهدها في الحكاية.

"الحب سوا" تعد الحكاية الثامنة من حكايات المسلسل، وتقدم درة دور فتاة تقع بين حب رجلين أحدهما يخدعها ويخسرها ويحاول العودة في منافسة مع رجل آخر، والحكاية من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج محمود كامل.

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مسلسل "إلا أنا"، كان يضم في البداية 6 حكايات تم عرض 5 منها حتى الآن، هم "بنات موسى" بطولة وفاء عامر، و"سنين وعدت" بطولة أروى جودة، و"أمل حياتي" بطولة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" بطولة شيري عادل، و"ضي القمر" بطولة كندة علوش، وعرضت مؤخرا الحكاية السادسة والتي تحمل اسم "لازم أعيش" بطولة جميلة عوض وتعرض حالياً حكاية ربع قيراط لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.

كان آخر أعمال درة مسلسل "بلا دليل" من 45 حلقة وشاركها البطولة خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.