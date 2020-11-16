شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الناقدة رشا حسني مدير قسم عروض منتصف الليل بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 عن قائمة الأفلام المشاركة في القسم والتي تضم، فيلم تيدي من إخراج لودفيك بوخيرما، وزوران بوخيرما، وهو الفيلم الذي تدور حول تيدي "المراهق" العشريني الذي يعيش في منزل تبني ويعمل كموظف مؤقت في صالة تدليك، في أحد الأيام، يهاجمه حيوان غير معروف وسرعان ما تظهر عليه علامات التوحش ليصبح مصدر خطر على البلدة كلها.



عمار

كما يشارك فيلم حقيقة من إخراج أنتوني سكوت بيرنز ويدور حول سارة وهي مراهقة وحيدة تعاني من كوابيس مزعجة في النوم تؤثر على علاقتها بأسرتها وعلى تحصيلها الدراسي.

تنخرط في تجربة سريرية عن النوم آملة أن تنهي معاناتها ولكن يحدث العكس فتصبح التجربة حلقة وصل مرعبة ما بين واقعها وأحلامها.



طفل

كما تضم القائمة فيلم سكون من إخراج مايكل فينوس ويتناول قصة مارلين سيدة أربعينية تعاني من كابوس مزعج متكرر ينغص عليها حياتها تدور أحداثه داخل فندق في غابة. تقرر أن تذهب إلى هذا الفندق لتواجه مخاوفها لكنها تواجه أحداث أكثر رعبًا من الكابوس خاصة بعد أن لحقت بها ابنتها منى.

ومن إسبانيا يشارك فيلم طفل من إخراج خوانما باجو أولوا، ويتناول الفيلم قصة فتاة شابة –مدمنة مخدرات- ترزق بطفل في واحدة من أحلك وأصعب لحظات حياتها، فلا تستطيع الاحتفاظ بطفلها الرضيع وتبيعه لتاجرة أطفال وعندما تُدرك فداحة تصرفها وتقرر استرجاع الطفل يتوجب عليها خوض رحلة مرعبة.

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وحوش تتشبت بالقش

ومن المملكة المتحدة يشارك فيلم عرض ثانوي من إخراج آدم أولدرويد ، وتدور قصته حول لصان شابان فاشلان يقتحمان منزل وسيط روحاني مسن ومغمور، لم تكن السرقة هدفهما الوحيد لذلك يقضيان ليلة مليئة بالأحداث إلى أن تنتهي بمفاجأة غير متوقعة.

ومن مصر يشارك فيلم عمار من إخراج محمود كامل في عرض عالمى أول وتدور الأحداث عندما تصل أسرة سيئة الحظ إلى قصر آل غريب، ولكن سرعان ما تتبدد فرحة الزوجين وأبنائهما الثلاثة بمسكنهم الجديد حيث يتحول إلى عالم مرعب.



عرض ثانوي

وآخر الأفلام فيلم وحوش تتشبث في القش من إخراج كيم يونج هون من كوريا الجنوبية في عرض أول في شمال أفريقيا والدول العربية ويدور حول ثمانية غرباء تجمعهم معاناتهم من ضوائق مالية، وتتقاطع طرقهم بسبب حقيبة بها مبلغ طائل من المال، يسعون خلفها ويضحون من أجلها بكل شيء لتنتهي مغامراتهم في النهاية بمفاجأة غير متوقعة!