شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تخطف الأنظار بـ"البيجامة" خلال ترويجها لأزياء الأطفال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت عارضة الأزياء العالمية، نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية، كيم كاردشيان، الأضواء في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بعد نشرها عددا من الصور خلال ترويجها لمجموعة ملابس أطفال شتوية عبارة عن "بيجامات"، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.

وشاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، جمهورها البالغ 191 مليون متابع على انستجرام صورا لها بصحبة عدد من الأطفال خلال ترويجها لمجموعة ملابس للأطفال، مؤكدة في تعليقها على الأزياء أول مجموعاتها للأطفال على الإطلاق، واصفة إياها بـ"المريحة".



كيم كاردشيان عبر انستجرام

ويأتي ذلك بعد عدة أيام من احتفال كيم كاردشيان بعيد ميلادها الذي احتفلت به في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، ولاقت انتقادات عديدة بسبب هذا الاحتفال وتكلفته الضخمة، ومن ناحية أخرى منحها زوجها كاني ويست هدية خاصة تمثلت في فيديو ثلاثي الأبعاد لـ روبرت كارداشيان والد زوجته "كيم" الذي توفي في العام 2003 بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي وقت سابق، شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على انستجرام، تظهر لقطات جديدة من حفل عيد ميلادها في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وكان من بين لقطات الاحتفالات التي ظهرت في مقطع الفيديو، مشهد عاطفي لنجمة تلفزيون الواقع وعائلتها وهم يبكون أثناء عرض فيديو ثلاثي الأبعاد لوالدها، حيث كانت تجلس كيم، جنبًا إلى جنب مع الأختين كلوي وكورتني ووالدتهما، لتلقي هدية كاني ويست المفاجئة.









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أطفال في صورة نشرتها كيم كاردشيان



صورة نشرتها كيم كاردشيان عبر انستجرام



عارضة الأزياء كيم كاردشيان تنشر صور عبر انستجرام



كيم كاردشيان تحمل طفلة خلال ارتداءها ملابس شتوية



كيم كاردشيان تروج لملابس أطفال شتوية



كيم كاردشيان في صورة جديدة مع طفلة