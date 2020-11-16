شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع: شاركت بأجرى فى"قابل للكسر" للمتعة الشخصية وتاريخى الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة حنان مطاوع، اللى حمسنى للمشاركة في فيلم "قابل للكسر"، المخرج أحمد رشوان صديق قديم واشتغلت معه زمان فى فيلم قصير، وعارفة إن خطواته بطيئة وقليلة ولكن متأنى وله مذاق خاص به جدا، والفيلم يحكى آخر 3 أيام فى حياة مواطنة مصرية بتهاجر من غير شعارات ولا صوت عالى ولا انفعالات مبالغ فيها أو استدراج عطف المشاهد وبتقول كل حاجة بس من تحت الجلد والإيقاع شوية أوروبى ولكن الحدوتة مصرية جدا، وعجبنى إنى أعمل دور نانسى لأن بها الكثير من الانفعالات ولكن هى شخصية مقتصدة فى مشاعرها ومش بتبين كل حاجة ومش بتعيط ولا بتصرخ ولا لها لحظات صاخبة اوى، وده شوية سهل على الممثل المتمكن ولكن دور نانسى ده صعب جدا جدا، لأن كل حاجة بتكون فى وشك لازم تكون صادقة ولكن مع القليل من الانفعال وأنك تلجم مشاعرك وتكون حاسسها أوى بس، عشان كده كانت من أكبر التحديات".

وتابعت حنان مطاوع فى تصريحاتها لـ ”الخليج 365”، شخصية نانسى هى فتاة تستعد للهجرة بعد عدة أيام لتلحق بأسرتها فى كندا، وخلال تلك الأيام تمر بكثير من الأحداث، وتستعرض علاقتها بعدد من الشخصيات قبل سفرها، منهم صديقتها، والشاب الذى تحبه وعدد من المواقف.

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وأشارت إلى أن، شخصية نانسى بالتأكيد موجودة ومش لازم أقابل شخصية عشان أقدر أجسدها لأن مش هايكون فى إبداع كده، لازم يكون فى جزء تخيلى لأن ممكن تحس بالحاجة من غير ما تشوفها أو ممكن تشوف جزء منها، وإلا كده هايبقى نقل مش إبداع.

وأضافت، لم نقصد تسليط الضوء على قضية محددة خلال أحداث الفيلم، ولكن الشخصية اللى عملتها رانيا شاهين حالة فى المجتمع اللى فرض عليها الجواز من راجل مش عوزاه ووالدتها اخترته لها عشان يبقى ضل راجل ويصرف عليهم لأن حالتهم المادية ضعيفة، وبتحاول تتخلص من الطفل بالإجهاض حتى لا تربط نفسها مع هذا الشخص ولذلك أخفت على والدتها حتى لا يحدث تواصل بينهما، وفى المقابل الشخصية التى قدمتها وقصة الحب لا تكلل بالزواج أيضا هى مجرد حالة مصرية إنسانية وموجودة بالفعل فى المجتمع.

وعن عدم حصولها على أجر بالفيلم قالت، أحيانا بتحصل معايا وبيتعرض عليا أفلام مستقلة كتير من غير أجر ولكنها مش بتلمس حاجة جوايا فمش بعملها ولكن تصادف فى الفيلم ده انى حبيت شخصية نانسى ولغة المخرج أحمد رشوان، ولكن لازم برده أقولك أن كلنا بنشتغل عشان أكل العيش، واه أنا مؤمنة بالفن وبستمتع وبصدق فيه ولكن فى جزء ان عندى التزامات وانه شغل ومينفعش اشتغل ليل نهار من غير فلوس، ولكن فى لحظات بتعمل حاجات لنفسك لمتعتك الشخصية ولتاريخك الفني.