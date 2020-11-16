شكرا لقرائتكم خبر عن ريان رينولدز وروب مكيلهيني يمتلكان نادى كرة قدم فى الدوري الويلزى.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن صفقة النجم العالمي ريان رينولدز التي اتمها وهي امتلاكه نادي لكرة القدم في الدوري الويلزي، بالتعاون مع النجم العالمي روب مكيلهيني، في صفقة جديدة في مسيرتهما خارج نظاق عالم التمثيل والفن.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي ريان رينولدز، امتلك نادي ريكسهام أيه أف سي، والذي يقع مقره في مدينة ويلز، ويلعب في الدوري الوطني للدرجة الخامسة، ويقترب من الصعود للدرجة الأعلى في الدوري مقابل أربعة نقاط في انتظار حصدها بالمباريات القادمة.



ريان رينولدز وروب مكيلهيني

ومن المقرر ان يستغل النجمان شهرتهما في العالم للترويج للنادي الجديد الذي استثمرا فيه بدون دفع اي مقدم لملاك النادي الأساسيين، لحين الانتهاء من فترة التجهيزات وانهاء الصفقة مقابل 2.64 مليون دولار بما يعادل 2 مليون جنيه إسترليني.

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ويأمل رينولدز في التريوج بشكل كبير للنادي الجديد الذي امتكله، حيث سيحرص الفترة القادمة على الترويج له عبر منصات السوشيال ميديا المختلف، وهو ما سينجح فيه بشكل كبير لامتلاكه عدد متابعين عبر تويتر، اكثر مما تتمتلكه الصفحة الرسمية لنادي ليفربول، بطل الدوري الانجليزي في النسخة السابقة.

وكان قد أعلن الممثلان الذي يعدان من أكبر جمهور نادي ريكسهام الأسبوع الماضي في بث على شبكة الإنترنت أنهما يعتزمان إنشاء فيلم وثائقي عن الفريق ، شيء على غرار سلسلة HBO's NFL "Hard Knocks" ، أو سلسلة Amazon الأخيرة حول عمالقة كرة القدم الإنجليزية توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي.