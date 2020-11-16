شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "الوصية" لـ خالد جلال على المسرح القومى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المسرح القومى لاستقبال عرض مسرحية "الوصية" للمخرج خالد جلال، والذى يبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء أيام الخميس والجمعة السبت الموافق 19 و20 و21 نوفمبر الجارى، ويقام العرض تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار والعمل من تأليف أيمن سلامة.





وكان فريق عمل مسرحية "الوصية" قد فاجأ بالتنسيق مع الفنان إيهاب فهمى، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، قبل دخوله للمسرح القومى لمتابعة بدء بروفة المسرحية، بإحضار أكثر من تورتة له، واحتفلوا بعيد ميلاده وسط هتاف جميع الحضور.

وحضر الاحتفال الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنانون: أحمد فؤاد سليم ومحمود حافظ وميدو عادل والمطربة مى فاروق التى غنت له عقبالك يوم ميلادك، وعبر المخرج الكبير خالد جلال عن سعادته بهذه المفاجأة، وعلق قائلا: "أحلى حاجة لما تتفاجئ بالحاجات الحلوة دى".

المسرحية من تأليف أيمن سلامة وإخراج خالد جلال وبطولة ميدو عادل ومحمود حافظ وسميرة عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وألحان المهدي وبسنت صيام.. وغناء مي فاروق وأشعار محمد بهجت وألحان أحمد كيكار وديكور محمد الغرباوي.. وأزياء هالة الزغبي والاستعراضات للدكتور مجدي صابر والمخرج المنفذ علا فهمي .