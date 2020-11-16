شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد رمضان لحظة ركوبه الطائرة أثناء عودته من دبى للقاهرة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتاد النجم محمد رمضان على مشاركة متابعيه أغلب لحظاته، حيث يؤمن دائماً بأن عليه التواصل مع جمهوره ومشاركتهم كيفية عيشه لحياته، مثلما ظهر في آخر فيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليه بكتابة : "العودة للقاهرة"، .. وذلك بعدما نشر خلال الآونة الأخيرة أكثر من صورة وفيديو له من دبي.





من ناحية أخري سبق وظهر مؤخراً النجم محمد رمضان في أحدث صورة تجمعه مع الموزع الموسيقى ريد وان، بالإضافة إلى الإعلامية ماهيرا، حيث علق على الصورة بكتابة : "ليالى الأنس في دبى مع صديقتى الاعلامية الكبيرة والممثلة الصاعدة ماهيرا والموزع الموسيقى العالمي".

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رمضان فى الطائرة

كما سبق وشارك النجم محمد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، من خلال صورة جديدة مع سيارته التى سبق وأعلن عن شرائها في وقت سابق، حيث أعاد نشر صورة نفس السيارة، ولكن تلك المرة من الأمام وعلق عليها بكتابة: "M.R.1" في إشارة إلى اسمها محمد رمضان نمبر وان.

وسبق وشارك النجم محمد رمضان، جمهوره عبر حسابه على انستجرام، بمقطع فيديو وهو يحمل ثعبانا ضخما على أغنيته مافيا، وحاز الفيديو على إعجاب العشرات من متابعيه وعن جرأته لحمل ثعبان بهذا الحجم.